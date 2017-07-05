Аеропорт "Бориспіль" уклав угоду з Ryanair і спрямував її до офісу лоу-косту

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ), найбільший аеропорт країни, 5 липня зі свого боку уклав угоду з найбільшою європейською лоу-кост авіакомпанією Ryanair і спрямував до головного офісу авіакомпанії, повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

"Це зайняло у нас менше двох тижнів з моменту зниження вартості базового збору за пасажирське обслуговування (зміна до наказу Міністерства інфраструктури), що було основним стримуючим фінансовим чинником. Договір узгоджений усіма службами аеропорту і, що дуже важливо, зовнішніми аудиторами, які візують всі вихідні фінансові документи і договори", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

П.Рябікін підкреслив, що переговори між авіакомпанією та аеропортом - це завжди процес досягнення компромісу на основі взаємного економічного інтересу, і що менше при цьому політики, то легше такий компроміс знайти.

"Чи всі бажання Ryanair відображені в угоді? Більшість, але не всі. Зокрема на напрямок Київ-Лондон знижка в 80% не надається, оскільки цей напрямок для аеропорту "Бориспіль" не є новим ", - повідомив глава аеропорту.

Як повідомлялося, Ryanair заявив про намір у поточному році запустити рейси за чотирма напрямками з Києва та семи - зі Львова.

За словами комерційного директора компанії Девіда О'Браєна, з Києва будуть запущені рейси в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм. Загалом планується 15 рейсів тиждень на зазначених напрямках. Зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндховена, Берліна і Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

Як зазначав Д.О'Браєн, рейси зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешта і Меммінгена будуть здійснюватися двічі на тиждень, до Кракова і Вроцлава - тричі тиждень. Рейси з Києва в Ейндховен і Манчестер будуть виконуватися тричі на тиждень, Стокгольм - чотири, Лондон - п'ять разів на тиждень. Загалом компанія має намір перевозити з Києва та Львова за 250 тис. пасажирів щорічно. Україна стане 34-ою країною в мережі компанії.

Аеропорт "Бориспіль" розробив програму здешевлення авіаквитків за рахунок знижок до аеропортових зборів.

Система надання знижок передбачає здешевлення авіаперевезень, розширення мережі маршрутів, збільшення частки транзитних пасажирів, зростання обсягу перевезень і доходів аеропорту, залучення бюджетних перевізників. Пропонується встановлювати для нових міжнародних рейсів знижку до збору за зліт-посадку і пасажирського збору в перший рік - 80%, другий - 60%, третій - 40% і четвертий - 20%. Крім того, пропонується 80% знижки за транзитного пасажира.

Знижка на пасажирський збір буде застосовуватися пропорційно до розміру приросту пасажиропотоку від 100 тис. осіб.

П.Рябікін зазначав, що аеропорт підготував нову публічну оферту для перевізників, і підкреслив, що однією з її вимог буде обов'язкове відображення знижки, наданої аеропорту, в кінцевій ціні квитка.

Він також заявляв, що Ryanair отримає бажані знижки для зборів на нових для "Борисполя" напрямках.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну – завдовжки 4 тис. м, завширшки 60 м, другу – завдовжки 3,500 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.