Українська сторона в ТКГ наполягає на поверненні під контроль Києва територій, захоплених НЗФ у результаті порушення Мінського меморандуму

Українська сторона в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську (Білорусь) наполягає на поверненні під контроль Києва територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в результаті порушення Мінського меморандуму від 2014 року, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Українська сторона порушує питання повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями через порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук після завершення засідання ТКГ в Мінську в середу.

Вона зазначила, що Київ також наполягає на скасуванні всіх нелегітимних рішень, "зокрема щодо так званої "лінії зіткнення", "офіційної грошової одиниці" та "податкової системи".