Польський Ernst&Young переміг у конкурсі на вибір радника для приватизації "Центренерго"

Незалежний аудитор Ernst&Young (EY, польський підрозділ) виграв конкурс на вибір радника для приватизації ПАТ "Центренерго", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду держмайна України.

За даними прес-служби, друге місце посіла компанія Rotshcild (також польський підрозділ).

Крім цих двох компаній, участь у конкурсі взяли PwC Ukraine і KPMG Ukraine.

Як повідомлялося, "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.