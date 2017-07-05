Події

19:09 05.07.2017

Польський Ernst&Young переміг у конкурсі на вибір радника для приватизації "Центренерго"

Незалежний аудитор Ernst&Young (EY, польський підрозділ) виграв конкурс на вибір радника для приватизації ПАТ "Центренерго", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду держмайна України.

За даними прес-служби, друге місце посіла компанія Rotshcild (також польський підрозділ).

Крім цих двох компаній, участь у конкурсі взяли PwC Ukraine і KPMG Ukraine.

Як повідомлялося, "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агресія до СММ на непідконтрольній Києву частині Донбасу є неприпустимою

Аеропорт "Бориспіль" уклав угоду з Ryanair і спрямував її до офісу лоу-косту

В Україні деякі компанії у середу повторно стали жертвами збоїв у роботі комп'ютерів

Рада НБУ оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. у 38% ВВП

Україна ініціює початок переговорів щодо ЗВТ з Великою Британією після Brexit - Гройсман

ОСТАННЄ

Британська фармкомпанія GSK припинила пряму фінансову підтримку медиків

КМУ зобов'яже організаторів концертів заздалегідь повідомляти СБУ про запрошення артистів з РФ

Суд заборонив вітчизняний "Еспузін-Здоров'я" через назву

Українська сторона в ТКГ наполягає на поверненні під контроль Києва територій, захоплених НЗФ у результаті порушення Мінського меморандуму

АІС почала імпортувати вживані електромобілі із США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА