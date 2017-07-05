Агресія до СММ на непідконтрольній Києву частині Донбасу є неприпустимою

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі під час засідання, що відбулося в середу в Мінську, підкреслила наявність проблеми з випадками агресії щодо спостерігачів СММ ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також необхідність розслідування інцидентів та притягнення винних до відповідальності.

"Українська сторона вкотре звернула увагу на атаки на безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які все ще відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Всі випадки насильства до співробітників місії повинні бути розслідувані, а винні – суворо покарані. Передусім це стосується трагічного інциденту, через який у квітні 2017 загинув представник СММ", - написала в середу ввечері після засідання ТКГ в Мінську прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України (1994-2005) Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Вона поінформувала, що під час засідання спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Мартін Зайдік також висловився про все більшу агресію до патрулів СММ на території ОРДЛО: "Він закликав представників ОРДЛО не допускати такого розвитку подій".

Крім цього, написала Д.Оліфер, учасники ТКГ і представники ОРДЛО погодилися, що завдяки "хлібному перемир'ю", про яке було заявлено 21 червня 2017 року, кількість обстрілів зменшилася.

"Це перемир'я залишається основним очікуванням мирних жителів Донбасу. Режим тиші є безпосередньою вимогою для життєзабезпечення людей, особливо для здійснення польових робіт", - підкреслила прес-секретар Л.Кучми.