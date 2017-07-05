Суд заборонив вітчизняний "Еспузін-Здоров'я" через назву

Київський апеляційний господарський суд підтвердив незаконність реєстрації лікарського засобу "Еспузін-Здоров'я", зареєстрованого ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Харків), через схожість назви з препаратом "Еспумізан", зареєстрованим німецькою Berlin-Chemie (Menarini Group).

Таке рішення суд ухвалив 27 червня 2017 року.

Як повідомляє юридична фірма "Правовий Альянс", яка представляла інтереси німецького фармвиробника, в грудні 2013 року суд першої інстанції заборонив ТОВ "Фармкомпанія "Здоров'я" використовувати в назві свого лікарського засобу позначення, схоже до ступеня змішування з торговою маркою компанії Berlin-Chemie (Menarini Group). Тоді Вищий господарський суд України (ВГСУ) повернув справу на новий розгляд з процесуальних підстав.

З 2013 року справа ще двічі переглядалася судами першої та апеляційної інстанцій.

"Супровід спору було ускладнено активним протистоянням з боку відповідача. Крім складного співвідношення прав власника торговельної марки і прав ліцензіата в справі були проведені три судові експертизи і два соціологічних опитування споживачів, результати яких суттєво доповнили доказову базу і допомогли обстояти права Berlin-Chemie (Menarini Group) на торговельну марку під час розгляду справи втретє", - повідомляє юрфірма.

Як зазначено в рішенні суду, "Берлін-Хемі" є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг "Эспумизан", Espumisan і "Еспумізан".

Компанія є виробником відповідного лікарського засобу з діючою речовиною Simethicone (симетикон). "Фармкомпанія "Здоров'я" випускає "Еспузін-Здоров'я" з тією самою діючою речовиною.