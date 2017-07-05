КМУ зобов'яже організаторів концертів заздалегідь повідомляти СБУ про запрошення артистів з РФ

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко повідомив про підготовлений законопроект, який зобов'язує організаторів гастрольних заходів заздалегідь повідомляти Службу безпеки України про запрошення на виступи артистів - громадян Росії.

"Правоохоронці не повинні бігати за російським арт-порушниками, а мати інформацію заздалегідь. І якщо організатор з якихось причин не бачить свого дійства без росіян, він повинен повідомити СБУ щодо запрошення російських виконавців. Не менш ніж за 30 днів до виступу . Пам'ятаючи про перелік осіб, що створюють загрозу нацбезпеці, і нормах закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України", - написав В.Кириленко в своєму блозі на сайті інтернет-видання "Українська правда" в середу.

За його словами, тільки після отримання відповіді від СБУ про відсутність законних підстав для заборони в'їзду виконавцю з країни-агресора, організатор може проводити захід за його участю.

"Відповідні зміни в закон про гастрольні заходи, якими встановлюються особливості організації гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни країни-агресора, вже підготовлені. Думаю, вони знайдуть підтримку у Верховній Раді", - написав віце-прем'єр.

"Заспівати в окупованому Криму, а через два дні "зрубати копійку" з публіки десь в Одесі чи в Києві - не питання для заїжджого російського гастролера. До того ж публіка часто нічого не підозрює. На відміну від організаторів, які завжди точно знають, кого запрошують", - зазначив віце-прем'єр.