Британська фармкомпанія GSK припинила пряму фінансову підтримку медиків

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKine Plc (GSK) в 2016 році припинила практику прямої фінансової підтримки фахівців в області охорони здоров'я (СОЗ), які надають інформацію іншим СОЗ про лікарські засоби і вакцини виробництва GSK.

Про це компанія повідомила в звіті про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ).

Крім того, одним з важливих досягнень у сфері КСВ у 2016 році в компанії, зокрема, вважають введення нового підходу до питань патентного захисту з метою розширення доступу до лікарських засобів GSK в найбідніших країнах світу і відкриття Інституту інфекційних захворювань і громадської охорони здоров'я (Institute for Infectious Diseases and Public Health) в Китаї для вирішення місцевих загроз у сфері охорони здоров'я, викликаних антибіотикорезистентністю і інфекційними захворюваннями.

За словами генерального директора і голови комітету з КСВ GSK Ендрю Віті, в рамках боротьби з антибіотикорезистентністю компанія проводить успішне тестування передового антибіотика.

Протягом 2016 року GSK продовжила підтримувати Всеукраїнську благодійну організацію "Даун Синдром" (UDSO), приєдналася до фінансування Центру раннього розвитку дітей з синдромом Дауна та взяла участь в розробці освітнього відео для фахівців охорони здоров'я "Медичний супровід людей з синдромом Дауна", виступає партнером благодійного фонду "Здоров'я жінки і планування сім'ї" (WHFP) - неурядової організації, яка вже протягом 20 років працює в галузі зміцнення репродуктивного здоро ров'я і захисту репродуктивних прав українців.

В "GSK Україна" в 2016 році в розпочалося впровадження глобальної корпоративної програми GSK Partnership for Prevention (P4P), націленої на профілактику, ранню діагностику захворювань і охорону здоров'я співробітників компанії та членів їх сімей.

GSK - один зі світових лідерів фармацевтичної індустрії.