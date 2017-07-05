Події

19:38 05.07.2017

В Японії зафіксовано рекордне за майже 50 років скорочення населення

Населення Японії, включаючи іноземців, що проживають в країні з початку 2017 року скорочується найшвидшими темпами з 1968 року. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 1 січня чисельність населення Японії скоротилася на 308,084 тис., що в річному вимірі - до 125,58 млн осіб. При цьому, згідно зі статистичними даними уряду, чисельність населення країни скорочується восьмий рік поспіль.

Кількість народжених знизилася на 2,9% (981,2 тис. осіб) порівняно з 2016 роком, що стало найнижчим показником з 1974 року. Людей у ​​віці 65 років і старше проживає в країні 27,2%, проте значно впала чисельність населення у віці людей молодше 14 років - на 12,7%.

Разом з тим в Японії фіксується зростання кількості іноземців. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 6,9%. На даний момент, згідно зі звітом, мігрантів в країні 2,3 млн людей.

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