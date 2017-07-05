Події

19:49 05.07.2017

На заводі General Motors в США прогримів вибух

На монтажному заводі General Motors в американському місті Детройт стався невеликий вибух. В результаті події є постраждалі, передає телеканал FOX2.

Вибух стався о 10:00 за місцевим часом. Спочатку поліція повідомляла про "численні жертви", проте пізніше пожежні уточнили, що в результаті "дрібного" інциденту поранено одну людину. Причини події уточнюються.

Раніше в Китаї на нафтохімічному заводі стався вибух. Інцидент стався вранці 5 червня, в результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, семеро - пропали без вісти.

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