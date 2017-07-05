Сторони визнали завершеною додаткову перевірку списків затриманих осіб

Сторони конфлікту на сході України завершили процес додаткових перевірок списків утримуваних осіб.

"Сторони визнали завершеним процес додаткових перевірок волевиявлення незаконно затриманих осіб", - повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо України Мартін Зайдік журналістам у середу в Мінську.

За його словами, завершення додаткових перевірок щодо верифікації полонених засвідчило, що "за наявності довіри і доброї волі можливий прогрес навіть у складних питаннях".

Також М.Зайдік повідомив, що підгрупа з економічних питань на засіданні обговорювала механізм оплати водопостачання, а підгрупа з політичних питань продовжила обговорення комплексу питань, пов'язаного з "формулою Штайнмаєра" в контексті останніх зустрічей "нормандської четвірки".

"Учасники ТКГ погодилися щодо необхідності продовження цієї роботи", - сказав він.