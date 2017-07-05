Події

20:01 05.07.2017

Сторони визнали завершеною додаткову перевірку списків затриманих осіб

Сторони конфлікту на сході України завершили процес додаткових перевірок списків утримуваних осіб.

"Сторони визнали завершеним процес додаткових перевірок волевиявлення незаконно затриманих осіб", - повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо України Мартін Зайдік журналістам у середу в Мінську.

За його словами, завершення додаткових перевірок щодо верифікації полонених засвідчило, що "за наявності довіри і доброї волі можливий прогрес навіть у складних питаннях".

Також М.Зайдік повідомив, що підгрупа з економічних питань на засіданні обговорювала механізм оплати водопостачання, а підгрупа з політичних питань продовжила обговорення комплексу питань, пов'язаного з "формулою Штайнмаєра" в контексті останніх зустрічей "нормандської четвірки".

"Учасники ТКГ погодилися щодо необхідності продовження цієї роботи", - сказав він.

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