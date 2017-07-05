Дуда обговорить із Трампом питання зниження рівня залежності від постачання російського газу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Варшаві має намір торкнутися теми енергетики, безпеки та економічного співробітництва, повідомляє в середу агентство "Ассошіейтед прес".

Так, очікується, що лідери двох країн обговорять цього тижня подальше постачання енергоносіїв до Польщі та інших країн, щоб знизити залежність східноєвропейських країн від російського газу.

Як повідомлялося, Д.Трамп, як очікується, прибуде до Польщі в середу ввечері, а в четвер проведе переговори з А.Дудою. Потім Д.Трамп виступить з промовою, перш ніж податися на саміт G20 в Гамбурзі.

Раніше А.Дуда в ефірі телеканалу TVN24 заявив, що візит Д. Трампа матиме "історичний характер", а його промова буде адресована не "одній лише Польщі, а всьому світу". За словами його помічника з міжнародних справ Анджея Щерського, А.Дуда піднесе Д.Трампу два подарунки: один з них буде відповідати протоколу, а інший стане для американського президента сюрпризом.

На початку червня в Держдепі повідомили, що США доставили до Польщі перший вантаж скрапленого природного газу (СПГ) і розраховують, що це позитивно вплине на забезпечення надійності постачання енергоносіїв до цієї країни.