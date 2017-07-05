КНДР випробувала нову модель ракети, модифікувавши одноступінчасту KN-17

В США дійшли висновку, що випробувана на цьому тижні КНДР міжконтинентальна балістична ракета (МБР) - нова модель, створена в результаті модифікації ракети типу KN-17, повідомляє в середу Сі-Ен-Ен із посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

За даними американських фахівців, спочатку північнокорейські інженери доставили до місця пуску вже відому США одноступінчасту KN-17, проте потім приєднали до неї другий ступінь. Саме завдяки цьому ракета пролетіла під час випробування достатню відстань, щоб вважатися саме МБР, зазначає Сі-Ен-Ен.

Тепер експерти в США оцінюють технічні характеристики другого ступеня, щоб визначити можливості нової північнокорейської ракети.

Напередодні Сі-Ен-Ен повідомляв, що другий ступінь дозволив продовжити політ ракети на 30 с. Загалом вона перебувала в повітрі протягом 37 хв.

Як повідомлялося, в Міноборони РФ заявили, що балістична ракета, запущена у вівторок в Північній Кореї, не становила небезпеки для Росії. Її політ спостерігався засобами Системи попередження про ракетний напад (СПРН). "Запуск був проведений в напрямку від кордонів Росії, і небезпеки для РФ не становив", - ідеться в повідомленні відомства. Уточнюється, що "ракета піднялася на висоту 535 км і пролетіла близько 510 км, впавши в центральній частині Японського моря".

"Параметричні дані польоту балістичної цілі відповідають тактико-технічними характеристиками балістичної ракети середньої дальності", - йдеться в повідомленні.

У вівторок Центральне телебачення КНДР повідомило про випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети.