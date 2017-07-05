Події

20:34 05.07.2017

Рівненська АЕС планово відключила блок №4, Южно-Українська - підключила блок №3

Рівненська атомна електростанція (АЕС) 5 липня в 00:25 відключила від енергосистеми України четвертий блок для проведення середнього планового ремонту тривалістю 52 діб (до 25 серпня), повідомила прес-служба держпідприємства "НАЕК" Енергоатом ".

За її даними, під час ремонту, зокрема, буде виконаний середній ремонт реактора, турбоагрегата і генератора з виведенням ротора, а також середній і капітальний ремонти парогенераторів, капітальний і поточний ремонти головних циркуляційних насосів і ремонт обладнання всіх трьох каналів системи безпеки блоку.

Крім того, Южно-Українська АЕС 4 липня о 22:27 підключила до мережі блок №3 після завершення середнього планового ремонту.

Таким чином, станом на ранок середи в роботі 12 з 15 енергоблоків чотирьох чинних АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 140-ва доба середнього планового ремонту (до 13 листопада 2017 року), на блоці №5 Запорізької АЕС - 57-ма доба середнього планового ремонту (до 21 липня 2017 року).

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, - у межах норми.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох чинних АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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