Арабські країни вирішили залишити в силі блокаду Катару

Бойкот пообіцяли залишити в силі доти, доки Доха не змінить свою політику.

"Четвірка" арабських держав планує продовжити економічний і політичний бойкот, який раніше був зроблений щодо Катару, заявив в середу міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.

"Блокада залишиться в силі", - сказав міністр, виступаючи з промовою за підсумками зустрічі глав МЗС арабських країн в Каїрі.

При цьому аль-Джубейр підкреслив, що відповідь, яку Доха надала на вимогу арабських країн, не містить підстав для скасування блокади.

"Політичний і економічний бойкот буде діяти до того часу, поки Катар не змінить своєї політики", - додав він.

Раніше сьогодні Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ і Єгипет випустили спільну заяву, в якій висловили жаль у зв'язку з відмовою Катару виконувати пред'явлені йому вимоги.

5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипвідносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду, звинувативши катарське керівництво в підтримці і фінансуванні терористичних угрупувань і втручанні у внутрішні справи інших країн. Пізніше вони направили Катару список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить їм зняти блокаду. У Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися їх виконувати.