ДФС знову пропонує "Електронний кабінет платника" для здачі звітності

Державна фіскальна служба (ДФС) в умовах проблем з роботою найбільш популярної програми звітності "MEDoc" знову пропонує свій безкоштовний "Електронний кабінет платника" (ЕКП, cabinet.sfs.gov.ua) і спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення (ПО) для формування та подання звітності в "Єдине вікно подання електронної звітності" (sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist).

"Прийняття та обробка "Єдиним вікном" електронних документів (податкової звітності, податкових накладних та інших документів) здійснюється з використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП) будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК)", - ідеться в повідомленні ДФС в середу.

Відомство зазначає, що платники податків для формування електронних документів самостійно на свій розсуд можуть вибрати будь-яке ПЗ, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату.

ДФС нагадує, що електронний реєстр суб'єктів, що надають послуги, пов'язані з ЕЦП, публікується на офіційному сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України czo.gov.ua/ca-registry.

Коментуючи ситуацію на ринку, відомство повідомляє, що станом на 17:00 середи воно прийняло і опрацювало понад 500 тис. податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Раніше в середу департамент кіберполіції Нацполіції України повідомив, що ДФС відмовилася від використання ПЗ "M.E.Doc" через звинувачення поліції на адресу її розробника про використання цієї програми в масштабній кібератаці. Кіберполіція також наполегливо рекомендувала всім користувачам ПЗ "М.Е.Doc" змінити паролі і електронні цифрові підписи, оскільки ці дані могли бути скомпрометовані.

Напередодні в компанії-розробника ПЗ "M.E.Doc" - ТОВ "Інтелект-Сервіс" відбулися обшуки і були вилучені сервери, що призвело до неможливості випустити оновлення програми. Деякі користувачі також повідомляють про проблеми з використанням електронних ключів АЦСК "Україна", який був контрагентом "M.E.Doc".