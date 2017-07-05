Події

21:31 05.07.2017

ДФС знову пропонує "Електронний кабінет платника" для здачі звітності

Державна фіскальна служба (ДФС) в умовах проблем з роботою найбільш популярної програми звітності "MEDoc" знову пропонує свій безкоштовний "Електронний кабінет платника" (ЕКП, cabinet.sfs.gov.ua) і спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення (ПО) для формування та подання звітності в "Єдине вікно подання електронної звітності" (sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist).

"Прийняття та обробка "Єдиним вікном" електронних документів (податкової звітності, податкових накладних та інших документів) здійснюється з використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП) будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК)", - ідеться в повідомленні ДФС в середу.

Відомство зазначає, що платники податків для формування електронних документів самостійно на свій розсуд можуть вибрати будь-яке ПЗ, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату.

ДФС нагадує, що електронний реєстр суб'єктів, що надають послуги, пов'язані з ЕЦП, публікується на офіційному сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України czo.gov.ua/ca-registry.

Коментуючи ситуацію на ринку, відомство повідомляє, що станом на 17:00 середи воно прийняло і опрацювало понад 500 тис. податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Раніше в середу департамент кіберполіції Нацполіції України повідомив, що ДФС відмовилася від використання ПЗ "M.E.Doc" через звинувачення поліції на адресу її розробника про використання цієї програми в масштабній кібератаці. Кіберполіція також наполегливо рекомендувала всім користувачам ПЗ "М.Е.Doc" змінити паролі і електронні цифрові підписи, оскільки ці дані могли бути скомпрометовані.

Напередодні в компанії-розробника ПЗ "M.E.Doc" - ТОВ "Інтелект-Сервіс" відбулися обшуки і були вилучені сервери, що призвело до неможливості випустити оновлення програми. Деякі користувачі також повідомляють про проблеми з використанням електронних ключів АЦСК "Україна", який був контрагентом "M.E.Doc".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол Польщі відвідав МЗС України через висловлювання Ващиковського

Доля України не буде вирішуватися без Києва на зустрічі лідерів Німеччини і Франції з Путіним

Порошенко і Меркель за продовження активних контактів в "нормандському форматі"

Тіллерсон під час візиту висловить підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Агресія до СММ на непідконтрольній Києву частині Донбасу є неприпустимою

ОСТАННЄ

Арабські країни вирішили залишити в силі блокаду Катару

Рівненська АЕС планово відключила блок №4, Южно-Українська - підключила блок №3

Полторак розпочав робочий візит до Великої Британії

КНДР випробувала нову модель ракети, модифікувавши одноступінчасту KN-17

ЄБРР планує посилити підтримку України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Заказать услуги на price.ua
РЕКЛАМА