Події

07:11 06.07.2017

Один український військовий поранений в результаті 13 обстрілів з боку бойовиків

Бойовики за минулу добу 13 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в четвер вранці.

"В результаті бойових дій один український воїн вчора отримав поранення, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку противник вчора три рази бив по опорних пунктах ЗСУ. Зокрема, двічі в районі Широкиного і один раз поблизу Лебединського били в бік позицій сил АТО з гранатометів.

На донецькому напрямку загарбники міномети калібру 120 мм застосовували один раз - в районі Пєсков. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були здійснені в передмісті Авдіївки, де ворог методично протягом дня і ночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а один раз із зенітної установки.

На луганському напрямку бойовики ввечері зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один з опорних пунктів поблизу Станиці Луганської, випустили майже півдесятка 82-мм мін по захисникам Кримського.

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