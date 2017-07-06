Через масштабну повінь в Японії зникли щонайменше 15 людей

Більш ніж півмільйона японців отримали попередження про необхідність евакуюватися

Щонайменше, 15 людей вважаються зниклими без вісти в результаті повені на півдні Японії, викликаної зливами, повідомила місцева влада.

Разом з тим, як заявив на прес-конференції генеральний секретар японського кабінету міністрів Есіхіде Суга, "надходять численні повідомлення про людей, яких не можуть знайти".

Він поінформував, що до боротьби зі стихією залучено близько 7,5 тис. військовослужбовців, працівників поліції та рятувальників. У готовності до термінових вильотів знаходяться 40 вертольотів.

Виконуючий обов'язки глави уряду (в зв'язку з від'їздом прем'єр-міністра Сіндзо Абе на саміт G20) віце-прем'єр Японії Таро Асо оголосив, що на острові Кюсю склалася "надзвичайна ситуація".

Значної шкоди завдано інфраструктурним об'єктам, дорогам, житловим та іншим спорудам. Частина жителів виявилися блокованими водою. Поки влада не може підрахувати суму збитків від стихійного лиха.

Метеорологи попереджають про можливе погіршення ситуації через продовження злив аж до п'ятниці включно, можливе сходження зсувів, розливах річок.

До теперішнього моменту попередження про необхідність евакуюватися отримали понад 550 тис. жителів префектур Фукуока і Оіта.