Всупереч санкціям до Криму доставили турбіни Siemens

Дві газові турбіни, що призначалися для електростанції в Тамані, за даними агентства Reuters, переправлені на анексований півострів. При цьому в Siemens раніше виключали таку можливість.

На анексований Росією український півострів Крим були відправлені газові турбіни марки Siemens. Про це повідомило ввечері в середу, 5 липня, агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з проектом. Згідно з санкціями Євросоюзу, європейським компаніям заборонено поставляти в Крим енергетичні технології.

Представник Siemens в Мюнхені Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявив Reuters, що компанія не постачала турбіни в Крим і дотримується всіх обмеження експортного контролю. У той же час він не став відповідати на питання, чи відомо компанії про те, що турбіни були доставлені на острів.

За словами співрозмовників Reuters, дві турбіни із запланованих чотирьох переправили в порт Севастополя з Таманського півострова. Про те, що спільне підприємство Siemens і російська енергомашинобудівна компанія "Силові машини" - Siemens Gas Turbine Technologies LLC - поставить техніку для будівництва електростанції в Тамані, агентство повідомляло в серпні 2016 року. Тоді ж передбачалося, що всі чотири турбіни можуть бути згодом відправлені до Криму в всупереч санкціям.

Газета "Ведомости" ще в червні 2015 писала, що компанія "Технопромекспорт", дочірня структура держкорпорації "Ростех", придбає у Siemens Gas Turbine Technologies LLC обладнання для двох кримських електростанцій. "Турбіни дійсно спочатку відправлять в Тамань, але це формальність, щоб обійти санкції", - пояснював раніше неназваний співрозмовник видання.

Договір не дозволяє використовувати ці турбіни в Криму

При цьому в жовтні 2016 року у відповідь на запит DW у відділі комунікації Siemens AG в Мюнхені підкреслили, що угода між Siemens Gas Turbine Technologies LLC і "Технопромекспорт" не передбачає використання поставлених Росії газових турбін на території включеного Криму.

У компанії відзначили, що угодою передбачається використання турбін на електростанції біля станиці Раєвська в Краснодарському краї. "Клієнт, безпосередньо перед відправкою продукції, ще раз письмово підтвердив, що турбіни в результаті залишаться в цьому місці", - зазначалося в коментарі Siemens.