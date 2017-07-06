Американський конгресмен вибачився за зняте в камері Освенцима cелфі

Американський конгресмен Клей Хіггінс приніс офіційні вибачення за відео в п'ятихвилинне відео в форматі Селфі, яке він зняв на території табору смерті Освенцим (Аушвіц) в Польщі. Текст вибачення він розмістив на своєму офіційному сайті.

Хіггінс підкреслив, що не планував образити кого-небудь своїм відео. "Я мав намір висловити повагу до тих, хто був убитий в Аушвіці і нагадати світові, що зло існує, про це повинні пам'ятати вільні нації і залишатися сильними", - заявив політик. Хіггінс підкреслив, що з поваги до тих, кому його відео могло принести біль, він видалив його. "Моє відео з Аушвіца було видалено, і я приношу мої щирі вибачення за ненавмисно заподіяну мною біль", - вибачився конгресмен.

Селфі-відео політик зняв під час відвідування Аушвіца. У ролику він зобразив себе на тлі залізниці, по якій ув'язнені доставлялися в табір, будівель Аушвіца і газових камер. При цьому він коментував процес зйомок. "Ось чому національна безпека так важлива, ось чому наші військові повинні бути непереможні", - говорив він в відео, цитує його слова видання The Advocat.

Відео політика викликало реакцію з боку прес-служби музею Аушвіца. "Кожен має право на особисті роздуми. Однак, в колишньій газовій камері повинна стояти скорботна тиша. Це не сцена", - прокоментували зняте відео співробітники меморіалу в офіційному Twitter.

У серпні 2016 року в Польщі засудили двох 17-річних туристів із Португалії, які вирізали свої імена на воротах колишнього нацистського концтабору. Підлітки заявили, що хотіли залишити написи на воротах в пам'ять про свої відвідини меморіалу. Їм було призначено покарання у вигляді року позбавлення волі умовно.