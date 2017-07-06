Тіллерсон заявив про важливість обміну думками між Путіним і Трампом

Важливою складовою зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа на саміті G20 в Гамбурзі повинен стати обмін думками про майбутнє відносин двох країн. Про це, як передає Reuters, заявив перед своїм від'їздом до Німеччини глава Держдепу США Рекс Тіллерсон.

Тіллерсон підкреслив, що лідери двох країн повинні обговорити, якими вони бачать двосторонні відносини між Росією і США. При цьому, зазначив він, позиція Москви з цього питання поки не ясна. "Я б сказав, що на даний момент складно сказати точно, які наміри Росії в цих відносинах", - сказав глава американського зовнішньополітичного відомства.

Глава Держдепу напередодні зустрічі лідерів двох країн раніше випустив заяву, присвячену ситуації в Сирії. У ній Тіллерсон повідомив, що США готові обговорити з Росією створення спільних механізмів безпеки і можливе встановлення безпілотних зон над Сирією.

Про свої очікування від зустрічі Путін і Трампа в Гамбурзі в інтерв'ю німецьким журналістам також розповів глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель. За його словами, він чекає від переговорів лідерів "досягнення конкретних угод" щодо врегулювання ситуації в Сирії, на Україні і в сфері контролю над озброєннями.