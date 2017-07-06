Франція підтримує посилення санкцій відносно Північної Кореї

Франція підтримує посилення санкцій відносно КНДР і виступає за розробку нового проекту резолюції, повідомив постпред Франції при ООН Франсуа Делаттр.

"Ми виступаємо за нову резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримає посилення санкцій проти Північної Кореї", - сказав він журналістам в середу.

Раніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи на засіданні Ради, заявила, що американська сторона має намір найближчими днями передати на розгляд РБ ООН проект резолюції у відповідь на проведене на цьому тижні випробування північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу постпред Великобританії при ООН Метью Райкрофт вважає, що Рада Безпеки ООН має негайно розпочати роботу над новою резолюцією.