США засудили напад прихильників Мадуро на парламент в Венесуелі

Держдеп США випустив заяву, в якій засудив напад прихильників чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро на будівлю парламенту країни. У заяві, розміщеній на сайті американського зовнішньополітичного відомства, влада Венесуели звинувачується в "зростаючому авторитаризмі".

Вашингтон підкреслив, що напад на парламент був абсолютно неприйнятним і закликав венесуельську владу забезпечити охорону будівлі. "Це насильство, вчинене під час святкування незалежності Венесуели, - це напад на демократичні принципи, які плекали чоловіки і жінки, які боролися за незалежність Венесуели 206 років тому", - йдеться в заяві Держдепу.

США також закликали Каракас негайно провести вільні вибори в країні і звільнити всіх політв'язнів.