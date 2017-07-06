Події

08:13 06.07.2017

США засудили напад прихильників Мадуро на парламент в Венесуелі

Держдеп США випустив заяву, в якій засудив напад прихильників чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро на будівлю парламенту країни. У заяві, розміщеній на сайті американського зовнішньополітичного відомства, влада Венесуели звинувачується в "зростаючому авторитаризмі".

Вашингтон підкреслив, що напад на парламент був абсолютно неприйнятним і закликав венесуельську владу забезпечити охорону будівлі. "Це насильство, вчинене під час святкування незалежності Венесуели, - це напад на демократичні принципи, які плекали чоловіки і жінки, які боролися за незалежність Венесуели 206 років тому", - йдеться в заяві Держдепу.

США також закликали Каракас негайно провести вільні вибори в країні і звільнити всіх політв'язнів.

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