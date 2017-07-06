Події

08:39 06.07.2017

Полторак на зустрічі з Феллоном: я задоволений рівнем інструкторів з Великобританії, процес потрібно продовжувати

Міністр оборони України Степан Полторак в Лондоні зустрівся зі своїм британським колегою Майклом Феллоном.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію безпеки в Україні та світі. Крім цього, С.Полторак поінформував М.Феллона про стан реформування Збройних сил України та роль радників Великобританії, які працюють в Україні і надають консультаційну допомогу в процесі реформування.

"Без допомоги радників було б надзвичайно важко, я хочу подякувати за їхню роботу і відданість справі. Також я задоволений рівнем підготовки, який надають інструктори з Великобританії, коли вчать наших військових. Цей процес необхідно продовжувати", - підкреслив міністр.

Під час зустрічі також обговорювалися питання надання допомоги британською стороною в створенні сержантського і старшинського коледжів в Україні.

"Реформування системи підготовки цієї категорії військовослужбовців необхідно і дуже актуально", - підкреслив глава українського оборонного відомства.

По завершенню зустрічі С.Полторак запросив свого британського колегу відвідати Київ під час святкування країною Дня Незалежності України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один український військовий поранений в результаті 13 обстрілів з боку бойовиків

Посол Польщі відвідав МЗС України через висловлювання Ващиковського

Доля України не буде вирішуватися без Києва на зустрічі лідерів Німеччини і Франції з Путіним

Порошенко і Меркель за продовження активних контактів в "нормандському форматі"

Тіллерсон під час візиту висловить підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

ОСТАННЄ

Тіллерсон вивчає питання, як США можуть бути залучені в реалізацію Мінських угод по Україні

Гройсман закликає Раду прийняти пенсійну реформу до кінця сесії

Бригади обленерго відновили електропостачання 19 населених пунктів, раніше знеструмлених через негоду

США засудили напад прихильників Мадуро на парламент в Венесуелі

Франція підтримує посилення санкцій відносно Північної Кореї

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервера в интернет-магазине
РЕКЛАМА