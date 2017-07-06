Бригади обленерго відновили електропостачання 19 населених пунктів, раніше знеструмлених через негоду

Бригадами обленерго 5 липня відновлено електропостачання 19 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, залишаються знеструмленими 33 населених пункти в Черкаській області, які залишилися без світла через негоду 4 липня.

Крім цього, ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівської областей в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту сталося знеструмлення 35 населених пунктів у двох областях, а саме: Львівській - 17 н.п , Закарпатській - 18 н. п.