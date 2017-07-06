Янукович заявляє про відмову брати участь у судовому процесі і відкликає адвокатів

Колишній президент України Віктор Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому в Україні судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

"Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я прийняв рішення відкликати з процесу своїх захисників, в їхній кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі", - заявив він в ефірі програми "Время" на російському "Первом канале" в середу.

В.Янукович наголосив, що "не має ілюзій з приводу цілей і завдань, поставлених перед судом нинішньою владою, і знав, що вони за всяку ціну прагнутимуть їх досягти".

"Винести обвинувальний вирок, звинуватити мене в усіх минулих, нинішніх і майбутніх бідах України", - пояснив екс-президент України.

"Це не суд, а чистої води профанація. Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском особисто громадянина Порошенка були прийняті спеціальні закони про заочне засудження. Це пряме порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім цього, на мої заяви про вимогу надання мені можливості прийняти участь в судовому процесі в режимі відеоконференції мені було відмовлено", - сказав В.Янукович.

У четвер в Оболонському районному суді Києва продовжиться процес у справі про держзраду В.Януковича.

Його обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) КК України.

3 липня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що В.Янукович може брати участь у судовому розгляді справи за обвинуваченням його в державній зраді лише на території України, яка гарантує йому безпеку.

"Янукович наполягає на своєму бажанні брати участь в суді, допитувати людей, робити заяви. У нього для цього є лише один законний спосіб - прибути в Україну. Інших способів активної участі в судовому слідстві наш закон не передбачає. Очевидно, що він боїться це робити, при цьому вигадує фантазійні історії, що його мають вбити при перетині кордону тощо", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю "5 каналу".

Він вважає, що В.Януковичу не повинно бути дозволено "з Москви бути учасником процесу по телевізору". "Він по телевізору може лише слухати процес і спілкуватися зі своїм захистом. Але, сидячи в Москві, допитувати свідків - неможливо. Допитати свідків обвинувачений може, але в Києві, на процесі", - наголосив він.

Генпрокурор запевняє, що українська держава здатна забезпечити захист В.Януковичу, навіть коли його обвинувачують у такому тяжкому злочині. "Україна гарантує йому достатню охорону, щоб він був присутній у суді", - заявив він.