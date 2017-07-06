Порошенко відзначив держнагородами 14 військовослужбовців-визволителів Слов'янська

Президент України Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами військовослужбовців, які брали участь в операції зі звільнення міста Слов'янськ від бойовиків.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, з дня звільнення Слов'янська минуло три роки. "За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького нагороджено п'ятьох українських воїнів, орденом "За мужність"- 7 бійців і двох нагороджено медаллю "За військову службу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба президента інформує, що серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького: начальник штабу - перший заступник командира механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади капітан Сергій Третяк.

"Капітан Третьяк бере участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України з травня 2014 року. Набутий у процесі несення служби досвід надам можливість надійно блокувати незаконно створені формування в зоні конфлікту. 4 червня 2014 під час узяття під контроль населеного пункту Семенівка, що поблизу Слов'янська, С. Третьяков під час бою вміло керував бойовими машинами взводу, що надало можливість надати вогневу підтримку нашим бійцям і знищити ворога", - зазначає прес-служба.

Орденом "За мужність" нагороджено старшого солдата Михайла Вендичанського - навідника-оператора 24 окремої механізованої бригади, який під особистим керівництвом С. Третьякова, перебуваючи в башті одного з БМП-2 прицільним вогнем знаряддя знищив розрахунок ворожого міномета, що обстрілював підрозділи Збройних сил Україна, і цим забезпечив успішне виконання бойового завдання зі звільнення населеного пункту.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджений командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних ЗСУ майор Артем Сініцин.

"19 квітня 2014 р. під час проведення чергового етапу антитерористичної операції, незважаючи на ризик бути знищеним засобами диверсійних груп противника, під час проведення розвідувального польоту із виявлення місця розташування блокпостів противника і здійсненні викиду з вертольота над містом Слов'янськ Донецької області патріотичних листівок, вертоліт, до складу екіпажу якого входив майор Сініцин, обстріляли стрілецькою зброєю. Завдяки вмілим діям військовослужбовця, втрат особового складу не було, вертоліт без здійснення вимушеної посадки долетів до пункту постійної дислокації і в подальшому був відремонтований для виконання наступних завдань", - йдеться в повідомленні.