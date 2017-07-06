Янукович подав до Генпрокуратури заяву про державний переворот

Екс-президент України Віктор Янукові подав до Генеральної прокуратури України заяву про державний переворот у країні, заявив його адвокат Віталій Сердюк.

"У ній (заяві - ІФ) будуть безпосередньо висвітлені всі події, будуть допитувати саме тих осіб, які не захотіли прийти, зокрема і пан Луценко (генеральний прокурор Юрій Луценко - ІФ), який не побажав прийти ні в статусі свідка, ні в статусі прокурора, ні в статусі генерального прокурора до цього суду", - сказав адвокат журналістам у четвер біля будівлі Оболонського райсуду Києва, де розглядається справа про держзраду В.Януковича.

"Прямо звинувачується Віктором Януковичем Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - ІФ), Кличко (мер Києва Віталій Кличко), Луценко... Також йдеться про Наливайченка (екс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ІФ), Парубія (голова Верховної Ради Андрій Парубій - ІФ), Пашинського (народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський - ІФ), Турчинова, (секретар РНБО Олександр Турчинов - ІФ), Тягнибока (лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ІФ), Яценюка (екс-прем'єр України Арсеній Яценюк - ІФ) та інших осіб, які причетні до відповідних подій", - розповів адвокат.

За його словами, ця заяву особисто підписав В.Янукович. "У рамках цієї заяви будуть встановлені всі акти, які стали умовою ситуації, яка зараз в Україні - це війна, втрата територіальної цілісності та інші негативні наслідки, які отримала держава після подій на Майдані", - сказав В. Сердюк.

Відповідаючи на запитання про те, чи зареєстрована ця заява в Генпрокуратурі, В. Сердюк сказав: "Наразі заяву подано. Захист очікує її реєстрації відповідно до чинного законодавства".

"Генеральна прокуратура України, як зазвичай й інших провадженнях, не повідомила захисту про реєстрацію, але захист доможеться цієї реєстрації, і наше суспільство зможе публічно стежити за всіма подіями в цьому кримінальному провадженні", - наголосив адвокат