Двох посадових осіб "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Двох посадових осіб ПАТ "Укрзалізниці" затримано за вимагання хабара у $150 тис повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Знову "Укрзалізниця". За вимагання хабара у 150 тис. дол. затримано начальника департаменту майнових і земельних ресурсів А.Тимошенка і заступника начальника юридичного департаменту О.Ященка. Тривають обшуки", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Як повідомлялося, 13 червня 2017 року Генеральна прокуратура України проводила обшук у будівлі ПАТ "Укрзалізниця" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать ПАТ. Як повідомив тоді заступник начальника відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олександр Цилюрик, одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, через його відсутність, повідомлення про підозру передано одному із членів правління.

Також він уточнив, що підозру висунуто одному із заступників департаменту локомотивного господарства, проте імені не назвав.

"За епізодом, за яким висунуто підозру, було закуплено за сприяння зазначеного керівника в юридичної особи продукцію неналежної якості, яка не могла бути використана в ремонті рухомого складу" - сказав О.Цилюрик, додавши, що ці закупівлі відбувалися в 2015-2016 роках.

Пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва викрили організоване злочинне угрупування з числа керівництва - філії "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця". Її члени налагодили стійку схему вимагання та отримання хабарів від представників юридичних та фізичних осіб за укладення договорів на поставку електроенергії і заниження реальних обсягів спожитої електроенергії за вже укладеними договорами.