Події

10:42 06.07.2017

Захист Януковича подав заяву про неможливість здійснення правосуддя Оболонським райсудом

До Оболонського районного суду Києва подано заяву про неможливість здійснення правосуддя в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив його адвокат Віталій Сердюк у четвер біля будівлі суду.

Як повідомлялося, В.Янукович прийняв рішення про небажання брати участь у судовому процесі у справі про державну зраду і про відкликання своїх адвокатів.

"Кількість правопорушень, які вчинені Генпрокуратурою і судом під час цього процесу, ставлять на ньому крапку, призводять до нікчемності будь-якого вироку, який може бути винесений за результатами розгляду цієї справи. Незважаючи на те, який це буде вирок - виправдувальний або обвинувальний, - він буде нікчемним, оскільки буде прийнятий за наявності величезної кількості порушень і під тиском з боку Генпрокуратури", - сказав В. Сердюк.

За його словами, єдиною складовою цього судового процесу було бажання самого В.Януковича брати участь у ньому. Він нагадав, що захист неодноразово звертався до прокуратури та суду з проханням забезпечити участь В.Януковича в судовому засіданні.

"Суд без Януковича неможливий ... Будь-яке рішення, яке прийматиме цец суд, без забезпечення права на захист, без участі Віктора Януковича не матиме ніякої юридичної сили", - заявив адвокат.

Також він додав: "Спроби легітимізувати цей процес шляхом залучення безкоштовного адвоката, який, можливо, і братиме участь у цьому процесі, не дозволить легітимізувати цей суд".

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