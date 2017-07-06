Події

10:52 06.07.2017

Оболонський суд пішов до нарадчої кімнати до 12 липня

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва пішла до нарадчої кімнати до 12 липня для вирішення питання про надання екс-президенту України Віктору Януковичу безкоштовного державного адвоката в кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді, яке проводиться за спеціальною (заочною) процедурою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", це сталося після того, як прокурор Головної військової прокуратури Максим Крим клопотав про надання В.Януковичу захисника з Центру безкоштовної правової допомоги в зв'язку із заявою екс-президента про відкликання своїх адвокатів.

На засіданні суду було продемонстровано відео з відповідною заявою В.Януковича, яке було показано на одному з російських телеканалів ввечері, 5 липня.

При цьому адвокати В.Януковича, Віталій Сердюк та Ігор Сидоренко, від яких екс-президент відмовився, в залі суду вже не були присутні.

На попередньому засіданні суддя Владислав Дев'ятко визначив, що спочатку суд вивчить докази і матеріали, надані сторонами процесу, а потім визначиться з питанням допиту свідків обвинувачення і захисту.

Як повідомлялося 29 червня 2017 року Оболонський районний суд м.Києва прийняв рішення розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням В.Януковича в державній зраді та низці інших злочинів проти державності України за спеціальною (заочною) процедурою.

Напередодні чергового засідання суду, ввечері 5 липня 2017 року, колишній президент України В.Янукович в ефірі російського "Первого канала" оголосив, що не бажає брати участь у цьому судовому процесі у справі та відкликає з суду своїх адвокатів.

"Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я прийняв рішення відкликати з процесу своїх захисників, в їхній кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі", - заявив він.

Вранці 6 липня адвокат Віталій Сердюк повідомив журналістам, що екс-президент України подав до Генеральної прокуратури України заяву про державний переворот у країні

"Прямо звинувачується Віктором Януковичем Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - ІФ), Кличко (мер Києва Віталій Кличко), Луценко ... Також йдеться про Наливайченка (екс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ІФ), Парубія (голова Верховної Ради Андрій Парубій - ІФ), Пашинського (народний депутат фракції "народний фронт" Сергій Пашинський - ІФ), Турчинова, (секретар РНБО Олександр Турчинов - ІФ), Тягнибока (лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ІФ), Яценюка (екс-прем'єр України Арсеній Яценюк - ІФ) та інших осіб, які причетні до відповідних подій", - розповів адвокат.

У процесі про держзраду В.Янукович обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну із категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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