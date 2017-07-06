Події

11:41 06.07.2017

"Укрзалізниця" розраховує на об'єктивність розслідування справи за договором оренди землі

ПАТ "Укрзалізниця" сприяє в проведенні слідчих дій у рамках кримінального провадження стосовно договору оренди землі в смт Пісківка.

Як повідомила прес-служба ПАТ, наразі слідчі прокуратури Києва і представники СБУ проводять обшуки в адміністративній будівлі та низці структурних підрозділів товариства. Їм надано доступ до приміщень і документів.

"ПАТ "Укрзалізниця" веде курс на очищення від корупції і не покриває працівників, які своїми незаконними діями могли завдати матеріальних збитків та значних репутаційних ризиків компанії", - заявляє його прес-служба.

Обшуки проводяться відповідно до постанови Дніпровського райсуду Києва. Керівників кількох департаментів підозрюють у змові щодо договору оренди земельної ділянки в смт Пісківка.

ПАТ "Укрзалізниця" сподівається на об'єктивність розслідування кримінального провадження від 15 березня 2017 року і звертає увагу на ту обставину, що підозрюваний у змові заступник начальника юридичного департаменту ВАТ "Укрзалізниця" призначений на цю посаду лише 1 червня 2017 року, до цього взагалі не працював у сфері залізничного транспорту.

Як повідомлялося, з посиланням на генерального прокурора України Юрія Луценка, двох посадових осіб "Укрзалізниця" затримано за вимагання $150 тис.

"Знову "Укрзалізниця". За вимагання хабара в 150 тис. доларів затримано начальника департаменту майнових і земельних ресурсів О.Тимошенка і заступника начальника юридичного департаменту А.Ященка. Тривають обшуки", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

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