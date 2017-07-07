Події

09:30 07.07.2017

Трансляція прес-конференції на тему: "Трансатлантичний перехід під українським прапором на вітрильному катамарані: 5000 миль від Куби до Іспанії"

У п'ятницю, 7 липня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція екіпажу катамарана Ron Punch на тему: "Трансатлантичний перехід під українським прапором на вітрильному катамарані: 5000 миль від Куби до Іспанії". Учасники: капітан катамарана Ron Punch, засновник агентства морських подорожей Aleksandr Travel Олександр Солярчук, менеджер Aleksandr Travel Олександр Мудрий; члени екіпажу - Ольга Солярчук, власник FGK Financial Group Сергій Позняк, засновник IMG Partners Ігор Мельник, засновник виробничого підприємства "Промвіт" Михайло Неронов (вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 555-14-02 (Олександр Солярчук).

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