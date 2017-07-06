Події

12:48 06.07.2017

У Маріуполі вилучено 45 тонн фальсифікованих нафтопродуктів

Співробітники прокуратури спільно з СБУ і податковою міліцією вилучили близько 45 тонн фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 1 млн грн і викрили групу осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут нафтопродуктів.

"Згідно з протоколом випробувань Науково-дослідної лабораторії експертиз, нафтопродукти не відповідають вимогам держстандарту", - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області в четвер.

Фальсифікат був вилучений у середу за результатами проведених обшуків на підпільному виробництві, а також у місцях зберігання та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.204 УК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ведеться слідство.

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