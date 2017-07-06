Відкликання Януковичем адвокатів спрямовано виключно на затягування судового процесу у справі

Позиція екс-президента України Віктора Януковича щодо відмови від своїх адвокатів спрямована лише на затягування судового процесу в кримінальному провадженні за обвинуваченням його у державній зраді, яке проводиться за спеціальною (заочною) процедурою, вважає прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

"Сторона обвинувачення вважає, що ця позиція Януковича спрямована лише на затягування часу, затягування самого процесу. Тому що ця особа ухилялася від органу досудового слідства, ухиляється зараз від суду для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, які вона скоїла проти народу України та проти своєї держави", - сказав він журналістам після завершення засідання Оболонського районного суду Києва в четвер.

Р.Кравченко впевнений, що після відмови екс-президента від своїх адвокатів держава надасть йому професійного адвоката, і процес відбуватиметься вже з новим захисником.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи означає зміна захисників у процесі те, що він розпочнеться спочатку, Р.Кравченко зазначив, що це лише означає, що новому адвокату буде надано час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Прокурор додав, що тільки суд має вирішувати, скільки часу це потребуватиме.

Р.Кравченко повідомив, що сторона обвинувачення подала до суду 19 томів своїх доказів. "Сторона захисту відкрила нам два томи своїх доказів, а скільки сторона захисту подавала до цього часу і скільки вже сформованих томів їх доказів перебувають у суду - мені невідомо", - зазначив він.

Раніше цього ж дня Оболонський районний суд м.Києва оголосив рішення про надання безоплатної правової допомоги у справі В.Януковича. У засіданні щодо справи про держзраду колишнього президента України оголошено перерву до 10:00 12 липня для виконання рішення суду про залучення захисника.

У цьому процесі В.Януковича обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну із категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

За рішенням суду справа розглядається за спеціальною (заочною) процедурою.