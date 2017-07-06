Двоє українських військових постраждали за добу в АТО

За минулі стуки в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових мають поранення і травми, загиблих немає, повідомив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу двоє наших військових поранені і травмовані. Це сталося на маріупольському напрямку в результаті підривання на міні машини розмінування ", - сказав він на брифінгу в четвер в Києві.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь - у Станиці Луганській та Кримському, один раз використовував міномети. На донецькому напрямку за добу зафіксовано 8 ворожих обстрілів, зокрема в Пісках і Авдіївці. На маріупольському напрямку за добу гарячою точкою було Широкине, де зафіксовано три обстріли з боку незаконних збройних формувань.