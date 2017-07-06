Стосовно затриманих російських прикордонників порушено справу

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо затриманих у Херсонській області російських прикордонників за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-центрі СБУ, досудове розслідування розпочато 3 липня.

"Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ - заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб і начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації для зміни меж території або державного кордону України", - інформує СБУ.