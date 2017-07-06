Нацбанк України погіршив прогноз росту ВВП в 2017 році до 1,6% з 1,9%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз росту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році до 1,6% з 1,9%, зберігши прогноз інфляції на рівні 9,1%.

Як зазначено в прес-релізі центробанку в четвер, оцінки росту економіки на 2018 і 2019 рр. збережено на колишньому рівні - 3,2% і 4% відповідно.

Незмінними залишилися також прогнози на два наступні роки: 6% - в 2018, і 5% - в 2019. Одночасно очікування НБУ відносно базової інфляції покращали: прогноз на 2017 рік знижено до 6,1% з 6,5%, на 2018 рік - до 3,9% з 4,3%, на 2019 рік - до 2,8% з 3,7%.

НБУ також трохи переглянув оцінки основних показників платіжного балансу: на поточний рік він знизив прогноз дефіциту поточного рахунку до $4,1 млрд з $4,3 млрд, тоді як на 2018 рік він був погіршений з $4,3 млрд до $4,6 млрд. У 2019 році центробанк чекає дефіциту поточного рахунку в $3,9 млрд замість своєї колишньої оцінки в $4,3 млрд.

Що стосується звідного платіжного балансу, то на поточний рік оцінка його профіциту погіршена до $1,8 млрд з $0,7 млрд, тоді як на 2018 і 2019 роки вона погіршена: відповідно до $2,5 млрд з $3,2 млрд і до $0,1 млрд з $0,5 млрд.