Події

14:40 06.07.2017

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних.

"Це пов'язано з необхідністю нівелювати ризики для досягнення мети щодо інфляції в 2017-2018 роках", - зазначено в повідомленні центробанку в четвер.

"Інфляційні процеси загалом залишалися контрольованими. Хоча в останні місяці споживча інфляція очікувано прискорювалася, базова інфляція була стабільною", - додав НБУ.

Центробанк наголосив, що зберіг прогноз інфляції на поточний рік на рівні 9,1% (грудень до грудня).

Регулятор уточнив, що відповідне рішення "Про розмір облікової ставки" (№418-рш) правління НБУ затвердило 6 липня.

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