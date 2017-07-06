НБУ зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних.

"Це пов'язано з необхідністю нівелювати ризики для досягнення мети щодо інфляції в 2017-2018 роках", - зазначено в повідомленні центробанку в четвер.

"Інфляційні процеси загалом залишалися контрольованими. Хоча в останні місяці споживча інфляція очікувано прискорювалася, базова інфляція була стабільною", - додав НБУ.

Центробанк наголосив, що зберіг прогноз інфляції на поточний рік на рівні 9,1% (грудень до грудня).

Регулятор уточнив, що відповідне рішення "Про розмір облікової ставки" (№418-рш) правління НБУ затвердило 6 липня.