У поліції повідомили про конфлікт із журналістами біля Мар’їнки

На блокпосту на лінії розмежування біля Мар’їнки Донецької області в четвер уранці, близько 10:00, виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами, повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

Правоохоронці заявляють, що причиною конфлікту стала відмова знімальної групи одного з центральних телеканалів проходити стандартну процедуру перевірки. "Інцидент стався під час проходження представниками ЗМІ контролю на блокпосту поблизу Мар’їнки. Під час перевірки документів у поліцейських виникли питання до учасників знімальної групи, але останні відмовилися проходити стандартну процедуру перевірки, через що і сталася конфліктна ситуація", - зазначено в повідомленні, опублікованому на сторінці облуправління поліції в соцсети Facebook в четвер.

Співробітники поліції прийняли заяву в представників ЗМІ, зареєстрували його в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про правопорушення та інші події. За фактом розпочата службова перевірка для встановлення всіх обставин події, під час проведення якої буде дана оцінка діям кожної сторони, встановлена законність дій співробітників поліції та ухвалено обгрунтоване рішення.

"Співробітники поліції мають право перевіряти в громадян і посадовців документи, що засвідчують особу, а у разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи, здійснювати особисту перевірку громадян, перевірку їхніх речей, транспортних засобів і речей, які вони перевозять. Поліція Донецької області закликає громадян з розумінням поставитися до контролю на блокпостах, адже посилені превентивні заходи в прифронтовому регіоні спрямовані на гарантування громадської безпеки та збереження життя людей", - зазначено в повідомленні.