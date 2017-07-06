Виділеного на суспільне мовлення фінансування недостатньо для запуску якісного продукту

Національна суспільна телерадіокомпанія України закликає уряд на належному рівні профінансувати створення суспільного телерадіомовлення в Україні.

"Створення суспільного телерадіомовлення - це одна з найбільш важливих реформ, яка наближає Україну до клубу цивілізованих демократичних країн. І тому весь світ без перебільшення дивиться на те, як ця реформа проходить в Україні", - повідомив голова наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії України" Тетяна Лебедєва на прес-конференції в четвер.

За її словами, вже обрано команду реформаторів на прозорому відкритому конкурсі і почався етап, який вимагає основних передумов існування суспільного телерадіомовлення, зокрема необхідного фінансування з держбюджету. "Якщо буде недофінансування суспільного мовлення, я думаю, що це буде сприйнято як сигнал того, що влада не хоче, щоб суспільне було повністю незалежним і життєздатним", - сказала Т. Лебедєва.

Вона зазначила, що на сьогодні є небезпека недофінансування цього суспільного мовлення. "Якщо в законі про суспільне телерадіомовлення України написано, що Національна суспільна телерадіокомпанія має отримати 0,2% від бюджету, то давайте звикати до того, що закони в нашій країні треба виконувати", - сказала вона, зазначивши, що раніше отримали обнадійливий сигнал від прем'єр-міністра про належне фінансування суспільного мовлення.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг додав, що створення суспільного мовлення - це зобов'язання України перед Радою Європи. "Суспільне мовлення є важливим для України, адже переважна більшість громадян отримує новини про політику та різні події в державі з національних телеканалів. В українському контексті саме служба суспільного мовлення може забезпечити правдиві, неупереджені та збалансовані новини", - сказав він.

За словами М. Енберга, відповідно до закону, уряд повинен виділити 0,2% витрат від бюджету на цей напрямок. "Ми знаємо негативні приклади інших країн-членів, де значно скорочено або взагалі припинено фінансування громадських мовців, що призводило до зниження плюралізму ЗМІ. Ми вітаємо заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії відбуватиметься повною мірою, як цього вимагає закон", - сказав він.

Глава правління Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія зазначив, що виділеної суми на сьогодні недостатньо для запуску якісного продукту. "В нас на виробництво в 4 рази менше, ніж на трансляцію. Ця величезна система існує тільки для того, щоб просто утримувати саму себе, це жахливо. Ми сподіваємося, що кошти, яких браку, мають бути додані й щоб там було закладено не лише існування, а й зміни, які мають статися в структурі та в ефірі", - сказав він.

З.Аласанія додав, що до осені фінансування має бути збільшене, щоб мовлення запрацювало якісно.

За інформацією, в 2017 році суспільна телерадіокомпанія мала отримати з держбюджету 1,2 млрд грн, проте у бюджеті було передбачено тільки 75% від цієї суми - на 309 млн грн менше.