Події

15:25 06.07.2017

Луценко повідомив про обстріл квартир прокурорів у справі "податкових майданчиків" Клименка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про обстріл вікон квартир слідчого та прокурорів у справі про функціонування так званих податкових майданчиків екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

"Обстріляні вікна квартир, де проживають прокурори і слідчий по справі податківців Клименка", - написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у четвер й оприлюднив підтверджувальні фотографії.

Як повідомлялося, 24 травня 2017 року правоохоронці здійснювали в 15 областях України операцію стосовно колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів і зборів, причетних до організації функціонування т. з. податкових майданчиків, пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів О.Клименком.

Затримано 23 людини в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Серед затриманих: колишній голова головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області; начальник ДПС Луганської області; голова податкової АРК; начальники ДПІ районів Києва; заступник голови Полтавської податкової адміністрації; начальник і заступник начальника Міндоходів у Харківській області; начальник ДПІ в Полтаві; голова ДПА в Харківській області.

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