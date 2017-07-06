50-та сесія ПАЧЕС відбудеться в Києві в листопаді 2017 року

Наступна ювілейна 50-та пленарна сесія Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) відбудеться в листопаді 2017 року в Києві, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Від імені України прийняв головування в Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співтовариства від голови Великих національних зборів Туреччини Ісмаїла Кахрамана. Відтак наступна ювілейна 50 пленарна сесія ПАЧЕС відбудеться у листопаді 2017 року в Києві", - написав А.Парубій на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Він також написав про "головні дипломатичні перемоги" поточного, 49-го засідання пленарної сесії ПАЧЕС". "Делегати ПАЧЕС підтримали територіальну цілісність і суверенітет України. Також я вважаю дуже важливим те, що не були підтверджені і визнані повноваження як делегата ПАЧЕС особи, що вважає себе депутатом Державної думи Російської Федерації від окупованого Криму", - зазначив спікер.

"Країни вільного світу ніколи не визнають нелегітимних так званих виборів, які провів російський окупант у Криму, і тому всі злочинці, які були обрані депутатами Державної думи від Криму, є самозванцями і рано чи пізно будуть покарані. Ці вибори фактично призвели до того, що і Державна дума Російської Федерації теж є нелегітимною", - додав А.Парубій.

Як повідомлялося, А.Парубій перебуває з візитом у Туреччині 5-7 липня. У рамках візиту він бере участь у 49-й Генасамблеї ПАЧЕС. Раніше в четвер спікер українського парламенту вже повідомляв про передачу Туреччиною Україні головування в ПАЧЕС.