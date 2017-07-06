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16:14 06.07.2017

Трейдер MET отримав ліцензію на постачання газу в Україні

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ТОВ "МЕТ Україна" (Київ) ліцензію на постачання природного газу.

Відповідне рішення держрегулятор ухвалив на засіданні в четвер.

Швейцарською MET Holding AG, що здійснює трейдингові операції на ринках нафти, газу та електроенергії в Центральній і Східній Європі, належить 100% "МЕТ Україна".

Угорській MOL належить 40% MET Holding, ще 60% розподілені між чотирма фізособами (Benjámin Lakatos, György Nagy, István Garancsi і Ілля Трубников).

MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія) у 2016 році був одним з контрагентів НАК "Нафтогаз України" (контракт до лютого 2021 року).

Як повідомлялося, в середині червня 2017 року ліцензію на постачання газу в Україні отримала ТОВ "Трафигура Юкрейн" - "дочка" великого світового сировинного трейдера Trafigura.

Станом на 30 червня 2017 року НКРЕКП видала 244 ліцензії на постачання газу в Україні.

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