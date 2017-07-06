Нардепи та підприємці мають намір створити громадську організацію для боротьби з аграрним рейдерством

Низка народних депутатів і підприємців заявила про намір створити громадську організацію для об'єднання зусиль у боротьбі з рейдерами в аграрній сфері та протиправними діями з боку державних органів.

На прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер народний депутат України, член парламентського комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Іван Мирошниченко розповів, що на сьогодні група рейдерів намагається захопити підприємства після однієї схеми - незаконного оформлення дарчої та приписування багатомільйонних боргів.

"Вони обирають підприємства одного розміру - від 1,5 тис. га до 3 тис. га. Маленькі підприємства їм не цікаві, за великі можна отримати по зубах. Але підприємствам до 3 тис. га складно захищатися самим. Ми провели зустрічі з керівниками усіх постраждалих від рейдерів підприємств, консолідували зусилля і спрямували запити в Генпрокуратуру та поліцію", - розповів він.

Нардеп зазначив, що "не задоволений активністю, яку виявляють усі ці організації, результат нас не задовольняє".

І.Мирошниченко заявив, що також звернувся до правоохоронних органів щодо створення міжвідомчої комісії з розслідування фактів рейдерських захоплень аграрних підприємств.

Керівник комітету із запобігання та протидії корупції Верховної Ради України Єгор Соболєв закликав власників підприємств, активістів і депутатів об'єднувати зусилля для захисту своїх прав.

На переконання депутата, правоохоронні органи не лише не діють з цього питання, а й "покривають рейдерів". "Ви звертаєтеся по захист до тих людей, які вас грабують. Це відбувається в нашій країні та нашій правовій системі", - підкреслив він.

"Ми закликаємо всіх підприємців формувати самооборону, об'єднуватися, щоб привертати увагу журналістів, ставити перед президентом, главою МВС, Мін’юсту конкретні завдання - або ви це припиняєте, або вас на ваших місцях не буде. Підприємці - це потенційно найпотужніший соціальний капітал в Україні", - заявив Є.Соболєв.

Депутати пояснили, що громадська організація, назву якої буде оприлюднено найближчими днями, надаватиме юридичну допомогу підприємцям у конфліктах з рейдерами і державними органами, інформаційну підтримку, за необхідності сприятиме і фізичному захисту підприємців та їхніх компаній.