Міноборони спростить вимоги для участі приватних оборонних компаній у програмі імпортозаміщення в ОПК

Міністерство оборони підтримало пропозицію Асоціації виробників озброєння і військової техніки (ОВТ) України щодо спрощення порядку допуску приватних оборонних компаній до участі в програмі імпортозаміщення в ОПК, повідомила в четвер прес-служба асоціації.

Як зазначено в повідомленні, за підсумками обговорення цього питання під час зустрічі представників асоціації з керівництвом управління військового представництва Міноборони досягнуто домовленості про спільне формування нового порядку участі підприємств приватного сегмента ОПК у програмі імпортозаміщення.

Як наголошують представники асоціації, "наявна система вимог для оборонних підприємств з боку замовника має значний рівень бюрократизації", що обмежує можливості участі приватних оборонних компаній у вирішенні масштабного завдання імпортозаміщення російських комплектуючих в оборонному виробництві та переозброєнні армії.

За даними асоціації, загальна кількість деталей і комплектуючих з основної номенклатури, що потребують на сьогодні імпортозаміщення, становить близько 20 тис. Серед найбільш залежних від російських комплектуючих сегментів ОПК в асоціації виділяють засоби РЕБ і зв'язку, а також засоби ППО.

Асоціацію виробників ОВТ України створено в березні 2017 року. У складі об'єднання - приватні підприємства ОПК, що забезпечують українську армію, зокрема, бронетехнікою, засобами ППО, РЕБ, БПЛА. Серед основних завдань організації - реформа законодавства у сфері регулювання українського ОПК, спрощення механізмів експортного контролю для приватних оборонних підприємств, створення конкурентних умов на українському ринку озброєнь.

За даними українського військового відомства, в 2016 році в структурі виконавців держоборонзамовлення (ДОЗ) близько 50% становили приватні оборонні компанії.