СБУ затримала в Луганській області ватажка одного з угруповань "ЛНР"

Одного з ватажків незаконного збройного формування "2-га окрема гвардійська мотострілкова бригада 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" затримали співробітники Служби безпеки України в селі Нижня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області.

"Бойовик безпосередньо відповідав за боєготовність терористичного підрозділу, одержання та облік озброєння з Російської Федерації. Також зловмисник брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції", - повідомляється на офіційному сайті СБУ в четвер.

Затриманому оголошено про підозру за ст.258-3 Кримінального кодексу України (створення терористської групи або організації), тривають слідчі дії. "Він уже спілкується зі слідчими, зокрема, розповів про наявність озброєння і техніки російського виробництва в лавах терористичних підрозділів, управління незаконними збройними формуваннями кадровими російськими військовими", - йдеться в повідомленні.