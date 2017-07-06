Події

16:40 06.07.2017

Кримінальне провадження про державний переворот за заявою Януковича буде відкрито

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що за заявою колишнього президента України Віктора Януковича про здійснення державного перевороту в Україні буде відкрито кримінальне провадження і буде ухвалено обґрунтоване законом рішення.

"Ми його, звісно, розглянемо. Зареєструємо згідно з чинним законодавством кримінальне провадження про державний переворот, передамо у відповідний підрозділ Генпрокуратури, вивчимо і ухвалимо законом обґрунтоване рішення. Більше того, я зроблю все, щоб це відбувалося без мого контролю ", - сказав він журналістам у четвер.

При цьому він наголосив, що як тільки приїде на робоче місце, він дасть розпорядження своєму першому заступнику Дмитру Сторожуку, якого немає в списку осіб зазначених В.Януковичем, "зробити всі необхідні дії для реєстрації цієї справи та подальшого розслідування".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава СММ ОБСЄ в Україні заявляє про збереження загроз для безпеки учасників місії

50-та сесія ПАЧЕС відбудеться в Києві в листопаді 2017 року

Луценко повідомив про обстріл квартир прокурорів у справі "податкових майданчиків" Клименка

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Стосовно затриманих російських прикордонників порушено справу

ОСТАННЄ

СБУ затримала в Луганській області ватажка одного з угруповань "ЛНР"

Міноборони спростить вимоги для участі приватних оборонних компаній у програмі імпортозаміщення в ОПК

Нардепи та підприємці мають намір створити громадську організацію для боротьби з аграрним рейдерством

В Україні відзначається зростання попиту на робітничі професії

У Києві очікується наплив весільних пар на "щасливе" 7 липня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА