Кримінальне провадження про державний переворот за заявою Януковича буде відкрито

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що за заявою колишнього президента України Віктора Януковича про здійснення державного перевороту в Україні буде відкрито кримінальне провадження і буде ухвалено обґрунтоване законом рішення.

"Ми його, звісно, розглянемо. Зареєструємо згідно з чинним законодавством кримінальне провадження про державний переворот, передамо у відповідний підрозділ Генпрокуратури, вивчимо і ухвалимо законом обґрунтоване рішення. Більше того, я зроблю все, щоб це відбувалося без мого контролю ", - сказав він журналістам у четвер.

При цьому він наголосив, що як тільки приїде на робоче місце, він дасть розпорядження своєму першому заступнику Дмитру Сторожуку, якого немає в списку осіб зазначених В.Януковичем, "зробити всі необхідні дії для реєстрації цієї справи та подальшого розслідування".