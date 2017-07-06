Події

16:59 06.07.2017

Реформу освіти необхідно впроваджувати протягом кількох років - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація реформи освіти обійдеться в $3 млрд, і Україна наразі не може собі її дозволити, тому реформу буде пролонговано.

"Новий закон про освіту, тобто нова система освіти нашій країні коштуватиме $3 млрд. І тут виникає питання, зможемо ми це зробити виходячи з того, що маємо економічні проблеми сьогодні, які накопичилися за десятиліття, чи ні? Очевидно, що зараз це нам не по кишені. Це означає, що ця реформа буде в часі пролонгована, і це не дуже добре", - сказав він під час конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

Прем'єр зазначив, що для отримання ефекту від реформи освіти через 10 років, її необхідно проводити вже зараз.

Пізніше прес-служба Кабінету Міністрів уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що В.Гройсман мав на увазі, що реалізація реформи потребує значних коштів, тому її реалізація займе кілька років.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий закон про приватизацію захистить інвесторів за англійським правом

Свідчення Кацуби дають підстави готувати подання про зняття недоторканності з Бакуліна

Порошенко уповноважив Петренка підписати угоду про співробітництво з Нідерландами у справі про МН17

Луценко: Суд щодо Януковича триватиме

Луценко анонсував подання на зняття недоторканності з нардепа Вілкула

ОСТАННЄ

На навчанні в Кривому Розі поранено оператора місцевого телеканалу

У НАБУ і САП заявляють про законність доказів участі нардепа Полякова в "бурштиновій справі"

Польська PCO забезпечить постачання в Україну оптики для оновлення бронетехніки ЗСУ

Міносвіти дозволило встановлювати вимоги щодо мінімальних прохідних балів для окремих спеціальностей із 2018 року

Екс-голова податкової в Харківській області Денисюк залишається в ІТТ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА