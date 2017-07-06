Реформу освіти необхідно впроваджувати протягом кількох років - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація реформи освіти обійдеться в $3 млрд, і Україна наразі не може собі її дозволити, тому реформу буде пролонговано.

"Новий закон про освіту, тобто нова система освіти нашій країні коштуватиме $3 млрд. І тут виникає питання, зможемо ми це зробити виходячи з того, що маємо економічні проблеми сьогодні, які накопичилися за десятиліття, чи ні? Очевидно, що зараз це нам не по кишені. Це означає, що ця реформа буде в часі пролонгована, і це не дуже добре", - сказав він під час конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

Прем'єр зазначив, що для отримання ефекту від реформи освіти через 10 років, її необхідно проводити вже зараз.

Пізніше прес-служба Кабінету Міністрів уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що В.Гройсман мав на увазі, що реалізація реформи потребує значних коштів, тому її реалізація займе кілька років.