Події

17:01 06.07.2017

Луценко анонсував подання на зняття недоторканності з нардепа Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про плани підготувати подання про дачу згоди Верховної Ради на зняття депутатської недоторканності із співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула через подання фіскальними органами факту ухилення від сплати податків парламентарем.

"Була призначена позачергова документальна перевірка його (О.Вілкула - ІФ) податкових справ. Вона встановила розбіжності між тим, що було сплачено, й тим, що треба було сплатити. Акт податкової перевірки, податкове повідомлення рішення, потім - подання до Верховної Ради. найближчими днями, одразу після отримання документів з Дніпровської ДФС, ми зареєструємо провадження й після цього, за час літніх канікул парламенту, підготуємо всі необхідні матеріали", - сказав журналістам у четвер у Києві Ю.Луценко.

Як повідомлялося, 5 липня в.о. начальника головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Дніпропетровській області Оксана Томчук повідомила, що О.Вілкул у 2015 році не сплатив до державного бюджету податків і зборів на 19,6 млн грн.

На своїй сторінці "Фейсбук" вона написала, що ГУ ДФС у Дніпропетровській області провело документальну позапланову перевірку О.Вілкула на предмет достовірності, повнота нарахування і сплати до бюджету податку на прибутки фізичних осіб і військового збору. "Перевіркою даних, відображених в електронній декларації за 2015 рік, встановлено перевищення коштів над загальною сумою отриманих особою прибутків на 72,9 млн грн, що призвело до несплати до бюджету податків і зборів на суму 19,6 млн грн", - написала вона.

За словами О. Томчук, оскільки О.Вілкул має статус народного депутата України, матеріали перевірки спрямовані в Генеральну прокуратуру України для вирішення питання про відкриття кримінальної справи за фактом можливого незаконного збагачення особи і ухилення нею від сплати податків в особливо великих розмірах.

У партії "Опозиційний блок" заявили, що ця інформація О. Томчук про нібито несплату податків О.Вілкулом є "спробою влади знищити опозицію за допомогою силових структур", і вимагають "припинити політичні переслідування і покарати чиновників, що використовують службовий стан для розправи з опонентами".

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