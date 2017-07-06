Події

17:20 06.07.2017

Луценко: Суд щодо Януковича триватиме

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що судовий розгляд кримінального провадження щодо звинувачення колишнього президента України Віктора Януковича в державній зраді буде продовжено, інтереси В. Януковича в суді представлятиме державний адвокат.

"Янукович виявився боягузом ще на ранній стадії суду, але в Україні існує практика надання будь-якій особі державного захисника. Саме за цією процедурою пішов сьогодні суд", - сказав Ю.Луценко журналістам у четвер.

За словами генпрокурора, державний адвокат буде наданий найближчим часом.

"Суд триватиме. Я впевнений, що і тут закон та справедливість не зупинить нічого: ні втеча Януковича, ні його боягузтво, ні його гучні мильні бульбашки про державний переворот".

Раніше цього дня Оболонський районний суд Києва оголосив рішення про надання безкоштовної правової допомоги у справі В. Януковича. У засіданні у справі про держзраду екс-президента оголошена перерва до 10:00 12 липня для виконання рішення суду про долучення захисника.

Прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко переконаний, що позиція В. Януковича стосовно відмови від своїх адвокатів спрямована на затягування судового процесу в кримінальному провадженні заявляє, що держава надасть екс-президентові професійного адвоката - і процес проводитиметься вже з новим захисником.

У цьому процесі В. Януковича звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про співучасника як одну з категорій у злочині), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років) КК України.

За рішенням суду справа розглядається за спеціальною (заочною) процедурою.

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